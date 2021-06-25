   Jammoussi - فينك يا غالي  

بولبابه سالم للتلفزيون العربي: لقاء سعيّد و الغنوشي هو الفرصة الأخيرة،، و الولايات المتحدة تريد تحجيم النفوذ الفرنسي في تونس

Publié le Vendredi 25 Juin 2021 - 12:48 قراءة: 0 د, 51 ث
قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه لدى استضافته في التلفزيون العربي من لندن ان لقاء الرئيس قيس سعيد برئيس البرلمان راشد الغنوشي هو لقاء الفرصة الأخيرة لحلحلة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد و ان تشكيل حكومة سياسية باتت قناعة راسخة لدى الجميع لكن الاشكال في اصرار قيس سعيد على إزاحة رئيس الحكومة هشام المشيشي وهو ما يرفضه الغنوشي و الحزام البرلماني الداعم للحكومة لكن اللقاء شكل فرصة لاذابة الجليد بين الطرفين اثر جفاء دام 6 أشهر .

من ناحية اخرى و ردا على سؤال حول التدخلات الإقليمية و القوى الكبرى في الشان التونسي قال بولبابه سالم ان هناك دكتاتوريات عربية تسعى الى ضرب التجربة الديمقراطية التونسية و لاحظ ان الولايات المتحدة باتت لاعبا رئيسا اليوم و تريد تحجيم التأثير الفرنسي في تونس في علاقة بالوضع في ليبيا اضافة الى حرص ادارة بايدن على تشجيع الديمقراطية التونسية و دعمها اقتصاديا و حتى صحيا بسبب تداعيات فيروس كورونا ، و أشار الى تقرير معهد كارنيغي في ديسمبر 2020 الذي اكد ان امريكا تريد تقليل النفوذ الفرنسي في شمال افريقيا .


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