   Jammoussi - فينك يا غالي  

المشيشي: لقاء سعيّد بالغنوشي إيجابي ونأمل أن يليه لقاء ثلاثي

Publié le Vendredi 25 Juin 2021 - 12:13 قراءة: 0 د, 27 ث
دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاثة لبحث حلول للأزمة السياسية الراهنة والمضي مجتمعين إلى ما يفيد الناس، وفق تقديره.

وقال المشيشي إن ما رشح من معطيات لا يعدو أن يكون غير تسريبات وتخمينات أو امنيات وأنّ الأصل في الاشياء أن الرئاسات الثلاث تعمل مع بعضها دون وساطات.


ووصف رئيس الحكومة اللقاء الذي جمع امس رئيس الجمهورية برئيس البرلمان بالايجابي، مبينا ان لقاء ثلاثيا سيكون ايجابي اذا تم عقده.

وجاء تصريح المشيشي لاذاعة موزاييك على هامش جلسة عمل ببيت الحكمة .

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 228180

Sarramba  (France)  |Vendredi 25 Juin 2021 à 11h 54m |           
الخائن الأبدي يضحك دائما على الحاء ويريد أن يربح الوقت...و يضن دائما أنه يستطيع فرض ما يريد؟؟؟؟
لو كان صادقا ولو مثقال ذرة... لأمضي على قانون الدستور... ثم استدعى الوزراء الجدد لأداء اليمين، وذلك كبرهان على حسن نيته..... ثم دعي الى مقابلة الرئيسين؟؟؟

Devil  ()  |Vendredi 25 Juin 2021 à 11h 54m |           
Au cas ou tu ne l'as pas saisi, ils se sont mis d'accord pour t'evincer



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