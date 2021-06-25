المشيشي: لقاء سعيّد بالغنوشي إيجابي ونأمل أن يليه لقاء ثلاثي

دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاثة لبحث حلول للأزمة السياسية الراهنة والمضي مجتمعين إلى ما يفيد الناس، وفق تقديره.
وقال المشيشي إن ما رشح من معطيات لا يعدو أن يكون غير تسريبات وتخمينات أو امنيات وأنّ الأصل في الاشياء أن الرئاسات الثلاث تعمل مع بعضها دون وساطات.
ووصف رئيس الحكومة اللقاء الذي جمع امس رئيس الجمهورية برئيس البرلمان بالايجابي، مبينا ان لقاء ثلاثيا سيكون ايجابي اذا تم عقده.
وجاء تصريح المشيشي لاذاعة موزاييك على هامش جلسة عمل ببيت الحكمة .
وقال المشيشي إن ما رشح من معطيات لا يعدو أن يكون غير تسريبات وتخمينات أو امنيات وأنّ الأصل في الاشياء أن الرئاسات الثلاث تعمل مع بعضها دون وساطات.
ووصف رئيس الحكومة اللقاء الذي جمع امس رئيس الجمهورية برئيس البرلمان بالايجابي، مبينا ان لقاء ثلاثيا سيكون ايجابي اذا تم عقده.
وجاء تصريح المشيشي لاذاعة موزاييك على هامش جلسة عمل ببيت الحكمة .
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 228180