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أعلم عنه والده... عامل بالسياحة يفر من منزل عائلته للالتحاق بداعش الارهابي

Publié le Vendredi 25 Juin 2021 - 11:23 قراءة: 0 د, 19 ث
باب نات - مثل اليوم امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب في العقد الثالث من العمر وذلك لمحاكمته على خلفية فراره من منزله وعزمه للسفر الى تنظيم داعش الارهابي والقتال في صفوفه.

وكشفت الابحاث ان عملية الاطاحة به وهو في طريقه الى ليبيا أثر اعلام والده للوحدات الأمنية بدوز عن ابنه الذي تبين انه يعمل في القطاع السياحي..


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