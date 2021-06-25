صورة كاريكاتورية تفسّر التكلفة المرتفعة للقبر في القيروان: إضاءة حتى يوم القيامة وتبريد صيفي وتهوئة من الجنة

تداولت الجمعة 25 جوان، صفحات الفايسبوك صورة كاريكاتورية تعليقا على تصريحات رئيس بلدية القيروان رضوان بودن بخصوص تسعيرة القبور التي أعلن أنه تم تحديدها ب550 دينار للقبر الواحد رغم ان كلفته تقدر بحوالي الف دينار حسب تصريحه.وحسب الصورة فإن سبب التسعيرة المرتفعة للقبر هو أنه مزود بالإضاءة حتى يوم القيامة ومزود أيضا بمكيّف وجهاز تهوئة من الجنة الي جانب مكبّر صوت.يذكر أن اعلان تسعيرة القبور في القيروان تزامن مع ارتفاع عدد الوفيات نتيجة تصاعد وتيرة الاصابات بفيروس كورونا في الجهة ما دفع الي اتهام البلدية بالاستثمار في الموت.