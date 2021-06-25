   karaouli - كوكتيل1  

صورة كاريكاتورية تفسّر التكلفة المرتفعة للقبر في القيروان: إضاءة حتى يوم القيامة وتبريد صيفي وتهوئة من الجنة

Publié le Vendredi 25 Juin 2021 - 10:41 قراءة: 0 د, 32 ث
تداولت الجمعة 25 جوان، صفحات الفايسبوك صورة كاريكاتورية تعليقا على تصريحات رئيس بلدية القيروان رضوان بودن بخصوص تسعيرة القبور التي أعلن أنه تم تحديدها ب550 دينار للقبر الواحد رغم ان كلفته تقدر بحوالي الف دينار حسب تصريحه.





وحسب الصورة فإن سبب التسعيرة المرتفعة للقبر هو أنه مزود بالإضاءة حتى يوم القيامة ومزود أيضا بمكيّف وجهاز تهوئة من الجنة الي جانب مكبّر صوت.

يذكر أن اعلان تسعيرة القبور في القيروان تزامن مع ارتفاع عدد الوفيات نتيجة تصاعد وتيرة الاصابات بفيروس كورونا في الجهة ما دفع الي اتهام البلدية بالاستثمار في الموت.


الفيديو : الاعلامي بوغلاب غاضب من رئيس بلدية القيروان



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228172



En continu

Toutes les news

الجمعة 25 جوان 2021|14 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:34 19:44 16:14 12:29 05:02 03:10
31°
 34° % 48 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
34°-2436°-2441°-2733°-2536°-25
Babnet Tunisie Special Euro
  Prochain match le samedi 26 juin
  • Avoirs en devises
    21387,5

  • (24 juin)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,31116 DT        1$ =2,82500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juin)   599,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة