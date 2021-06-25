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عصام الشابي لبوغلاب: فلسطين ليست يتيمة واعتبر نفسي من أهلها وأمارس السياسة بشرف

Publié le Vendredi 25 Juin 2021 - 10:32 قراءة: 1 د, 17 ث
انتقد الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي موقف الاعلامي محمد بوغلاب الذي رد على تساؤله بخصوص خبر مشاركة الجيش التونسي في مناورات عسكرية مع الجيش الصهيوني.
وقال بوغلاب على "شمس اف ام" ان لفلسطين اهل وهي ليست يتيمة وذلك في اطار انتقاد مواقف عصام الشابي المؤيدة لفلسطين والداعمة لها معتبرا بان مواقفه جزء من الاستغلال السياسي للقضية الفلسطينية.



وكانت وزارة الدفاع الوطني، أكدت في بلاغ توضيحي "عدم مشاركة جيش البحر التونسي في المناورة البحرية (نسيم البحر 21)، لحلف شمال الأطلسي بالبحر الأسود"، وذلك خلافا لما يتم تداوله نقلا عن وسائل إعلام أجنبية بخصوص مشاركة الوزارة في هذه المناورة.



وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" في " ما يفلت شيء" على شمس اف ام استنكر الصحفي محمد بوغلاب حديثي عن فلسطين و اعتبر ان لفلسطين أهل و هي ليست يتيمة ، كل ذلك لأني طالبت السلط التونسية توضيح و نفي الاخبار التي راجت حول احتمال مشاركة جيشنا الوطني في مناورة بحرية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تشارك فيها عدة دول من بينها جيش العدو الصهيوني، مضيفا بأني "نعمل في السياسة"..على إعتبار أن السياسة رذيلة في نظره.
في كلمتين اقول للسيد بوغلاب بأني اعتبر نفسي من أهل فلسطين ، و لو ان ذلك لا يروق له ،و أني فعلا أمارس السياسة و لكن بشرف ،لان السياسة في نظري شرف قبل كل شيء شأنها في ذلك شأن الاعلام ...
لمن كان يعرف للشرف معنى .
و الحمد لله أن وزارة الدفاع الوطني اجابت على الموضوع دون تشنج و بما يعزز ثقتنا في جيشنا الوطني."





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