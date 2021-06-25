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برهان بسيس : اللقاء بين قيس سعيد والغنوشي كان ايجابيا لكن ثمة عباد ما تحبّش الناس تتقابل وتشيخ في العرك‎‎

Publié le Vendredi 25 Juin 2021 - 10:15 قراءة: 0 د, 29 ث
قال الجمعة 25 جوان، الاعلامي برهان بسيس ان اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي كان ايجابيا.

وأشار بسيس الي أن بعض الأطراف لم ترحب بهذا اللقاء وقال "اي لقاء يدفع في اتجاه تجاوز الخلافات هو إيجابي...لكن ثمة عباد تشيخ كان في العرك وما تحبش الناس تتقابل".


وأكد بسيس أنه وعلى عكس ما تزعمه بعض وسائل الإعلام فإنه لم يتم خلال اللقاء الحديث عن تغيير الحكومة وخارطة الطريق كما أن قيس سعيد لم يضع اي شروط وأن اللقاء كان لقاء تودد شخصي بعد جفاء دام أشهر.



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