جليلة بن خليل: طالبنا بالترفيع في ساعات حظر الجولان لتصبح من السابعة مساء

وصفت صباح اليوم الجمعة عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا الدكتورة جليلة بن خليل الوضع الوبائي بالمقلق أمام الارتفاع في عدد الاصابات وعدد الوفيات وعدد ايواء المصابين بالمستشفيات .وقالت جليلة بن خليل في حوار لماتينال اذاعة شمس بأن الوضع الوبائي الحالي يتسارع ومخيف.وحول القرارات التي ستعلن عنها اليوم اللجنة الوطنية قالت بن خليل سوف نكتشفها اليوم مع باقي المواطنين .وأوضحت الدكتورة بأن اريانة ومنوبة ونابل ولايات مهددة بالحجر الصحي الشامل على غرار القيروان.وانتقدت جليلة بن خليل عدم التزام المواطن وتطبيقه للاجراءات الوقائية .وقالت جليلة بن خليل نحن طالبنا بالترفيع في ساعات حظر الجولان لصبح عوضا من العاشرة ليلا ,السابعة مساء لأنه أثبت مفعوله ونجعته.