   Sade - Your Love Is King  

جليلة بن خليل: طالبنا بالترفيع في ساعات حظر الجولان لتصبح من السابعة مساء

الدكتورة جليلة بن خليل
Publié le Vendredi 25 Juin 2021 - 09:32 قراءة: 0 د, 34 ث
وصفت صباح اليوم الجمعة عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا الدكتورة جليلة بن خليل الوضع الوبائي بالمقلق أمام الارتفاع في عدد الاصابات وعدد الوفيات وعدد ايواء المصابين بالمستشفيات .

وقالت جليلة بن خليل في حوار لماتينال اذاعة شمس بأن الوضع الوبائي الحالي يتسارع ومخيف.


وحول القرارات التي ستعلن عنها اليوم اللجنة الوطنية قالت بن خليل سوف نكتشفها اليوم مع باقي المواطنين .

وأوضحت الدكتورة بأن اريانة ومنوبة ونابل ولايات مهددة بالحجر الصحي الشامل على غرار القيروان.

وانتقدت جليلة بن خليل عدم التزام المواطن وتطبيقه للاجراءات الوقائية .

وقالت جليلة بن خليل نحن طالبنا بالترفيع في ساعات حظر الجولان لصبح عوضا من العاشرة ليلا ,السابعة مساء لأنه أثبت مفعوله ونجعته.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228168

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 25 Juin 2021 à 08h 40m |           
Comité "Scientifique".....définissez "Scientifique" !!!!



En continu

Toutes les news

الجمعة 25 جوان 2021|14 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:34 19:44 16:14 12:29 05:02 03:10
25°
 37° % 65 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
37°-2436°-2441°-2733°-2536°-25
Babnet Tunisie Special Euro
  Prochain match le samedi 26 juin
  • Avoirs en devises
    21387,5

  • (24 juin)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,31116 DT        1$ =2,82500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juin)   599,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة