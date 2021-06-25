لطفي العبدلي لقيس سعيد: حل القصر يولي سبيطار

قال الممثل لطفي العبدلي في برنامج " عبدلي شوتايم" على قناة التاسعة انه مستغرب من الدور السلبي للإعلام مع تفاقم أزمة كورونا في القيروان مضيفا " حتى في الأزمة الإعلام يبحث عن البوز".وطالب لطفي العبدلي من السياسيين بان يقوموا بما يلزم لإنقاذ الأهالي في القيروان الذين يموتون يوميا.ودعا لطفي العبدلي الرئيس بان يفتح قصر قرطاج ليحوله الى مستشفى وليسجل حادثة تاريخية كبيرة.كما طالب العبدلي من قيس سعيد تسهيل عودة المتورطين في الفساد وعائلة بن علي مقابل اعادة الاموال وبناء المستشفيات...يذكر أن الرئيس قيس سعيّد، أمر بإنشاء مستشفى عسكري ميداني في القيروان، إثر الانتشار السريع للفيروس داخلها.فيما أعلنت السلطات الحجر الصحي الشامل في الولاية، بدءا من الأحد، مع حظر جزئي للتجوال، بين الخامسة مساء والخامسة من صباح اليوم التالي .ويتلخص المشهد داخل القيروان في إنذار وبائي عالٍ ووضع صحي حرج وأسرة إنعاش ممتلئة، ومصابين يتم تحويلهم إلى جهات مجاورة، في ظل التفشي المفاجئ للفيروس.