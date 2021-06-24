وزيرة العدل تكشف عن مآل قضايا دس مادة مشبوهة بعجين الخبز لرئيس الدولة والظرف المسموم

حادثتي سيدي حسين: واصلة الأبحاث وإجراء سماعات لما يفوق 15 عون أمن

أقرت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، اليوم الخميس، أنه تم ختم الأبحاث في الواقعة المتعلقة بشبهة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز التي استهدفت رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث صدر في شأنها قرار بالحفظ لعدم كفاية الحجة.واكدت بن سليمان ان نتائج الاختبارات الفنية المجراة على الظرف المسموم جاءت سلبية وما تزال الاستقراءات بشأن هذا الملف متواصلة، وفق تعبيرها خلال جلسة عمل لها مع اعضاء كل من مكتب اللجنة القارة التشريعية لتنظيم تالإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ومكتب اللجنة الخاصة للأمن والدفاع.وفيما يتعلق بقضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، فقد ذكّرت حسناء بن سليمان بأنها أذنت تطبيقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث و التحريات اللازمة بخصوص هذا الموضوع و القيام بالتتبّعات المستوجبة على ضوء ما تثبته التحقيقات والتحريات، مبينة أنه تقرر بتاريخ 17 جوان 2021 فتح بحث تحقيقي لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.واكدت بن سليمان أن أعمال البحث والتحري في حادثتي سيدي حسين لا تزال جارية في كلتا الواقعتين وبمراقبة ومتابعة قضائية دقيقة للأبحاث التي تم تعهيدها لفرقة تابعة للحرس الوطني ببن عروس للنأي بها عن أي تأثيرات مهما كان نوعها.وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أنها "بادرت منذ وقوع حادثة إيقاف الطفل بسيدي حسين السيجومي ،وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، للتأكيد على ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية والإشراف على أعمال الضابطة العدلية في إطار تكريس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في تطبيق القانون و الذي يقتضي على حد السواء التعامل بصرامة مع أي انتهاك لحقوق الإنسان، موصية بضرورة تطبيق القانون ضد كل من يثبت في حقه أي تجاوز للقانون أو انتهاك لحقوق الإنسان و الحرمة الجسدية للأشخاص".وجددت وزيرة العدل بالنيابة تأكيد "متابعتها المتواصلة لسير الأبحاث، كما بينت الوزيرة أن أعمال البحث ما تزال جارية و قد تمّ إجراء سماعات لما يفوق الخمسة عشر عون أمن، و تجري عمليات التثبت التقني لتحديد هوية العون المشتبه بارتكابه التجاوز الحاصل وفق ما تبينه التحقيقات القضائية".وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أن" قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 2 تعهد بملف الطفل باعتباره في وضعية تهديد وتم عقد جلسة استثنائية بتاريخ 12 جوان 2021 بحضور مندوب حماية الطفولة و والدي الطفل وبالتنسيق مع مكتب دعم قضاء الأطفال بوزارة العدل وأسفرت الجلسة عن اتخاذ مجموعة من التدابير الحمائية للطفل و تعهيد مندوب حماية الطفولة بالمتابعة النفسية والاجتماعية له، إلى جانب إخضاعه إلى حصص المتابعة النفسية ومساعدته على الانخراط في منظومة التكوين المهني. كما تم نفي وجود أي ضغط مهما كان نوعه تمت ممارسته على من قام بتصوير الفيديو الموثق لأحداث السيجومي".