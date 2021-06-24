سهام العيادي تشرف على جلسة عمل للنظر في ظروف تحضيرات عدد من سباحي النخبة

،انعقدت أمس الاربعاء 23 جوان الجاري جلسة عمل باشراف وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي خُصصت للاطلاع على وضعية عدد من رياضيي النخبة والنخبة المتميزة في اختصاص السباحة بحضور كل من مدير عام الرياضة مكرم شوشان ومدير رياضيي النخبة محمد بن عمر واعضاء عن المكتب الجامعي لرياضة السباحة تم خلالها التطرق الى :مقترحات الحلول القانونية الممكنة لفض الخلاف القائم بين السباح والبطل الاولمبي اسامة الملولي مع الجامعة التونسية السباحة ،خاصة ان السباح التونسي ضمن تاهله مؤخرا الى دورة الألعاب الاولمبية للمرة السادسة في تاريخه اثر احرازه المركز العاشر في سباق 10 كلم للدورة الترشيحية لأولمبياد طوكيو 2020 +1 🇯🇵التي اقيمت يوم الاحد المنقضي بمدينة سيوتوبال البرتغالية./وأكدت الوزيرة بالمناسبة ضرورة إعادة الأمور الى نصابها وتجاوز أي إشكال عالق بين الهياكل الرياضية ورياضيها وتوفير ظروف عمل يسودها التاخي وتكاثف الجهود لما فيه صالح الرياضة التونسية والراية الوطنية مشيرة الى المسيرة الحافلة للسباح بالانجازات الرياضية.وضعية السباح عزيز الغفاري في علاقة بتربصاته المحلية والدولية وتحضيراته الفنية وعقد أهدافه وتم الاتفاق على تدارك وضعية الحالية بالعمل على توفير أفضل الظروف المادية واللوجستية والمعنوية لتشجيعه على تشريف الراية الوطنية في مختلف التظاهرات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية والمتابعة الانية لنشاطه.تفاصيل ملف تجميد نشاط سباحين من الترجي الرياضي التونسي والحلول المتاحة والاجراءات الممكن اتخاذها لفض الاشكال العالق.