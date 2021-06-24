القيروان.... سعر القبر 550 دينار

قال الإعلامي برهان بسيس في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" اليوم الخميس 24 جوان 2021 ، أن فيروس كورونا تفشى بصورة أصبحت كابوساً لساسة تونس وقادتها. وأضاف بسيس "كيف تسألني يا رفيق شنوا تعمل كان جيت في بلاصتهم نقلك حتى شيء الفيروس إنتشر ".وأضاف برهان بسيس " الحديث عن سهرية وتجمعات الكل أصبح تفاصيل وحكايات فارغة نحن في وضع وبائي كارثي ، الحل الوحيد هو الحجر الصحي الشامل".وقال بسيس " الحكومة لن تذهب في هذا المسار لاثاره الاقتصادية وهي ستعول على مناعة القطيع خاصة أن الفيروس خرج عن السيطرة".وحول قيمة القبور بعد كورونا والتي وصلت الى 550 دينار للقبر الواحد قال بسيس " على الحي ان يبلغ الميت".يذكر أن بلدية القيروان المدينة حددت سعر القبر الواحد ب550 دينارا في الجهة وفق ما ذكره رضوان بودن رئيس بلدية المكان يوم الاربعاء 23 جوان 2021.وبين ذات المصدر في تصريح لاذاعة شمس اف ام ، أن الأشخاص الذين يعملون في بناء القبور يعملون لحسابهم الخاص وليسوا عملة بالبلدية، وتم منحهم رخصا لذلك، وفق تعبيره.وأضاف أن تكلفة القبر الواحد قد تصل إلى الألف دينار، لافتا النظر إلى أنه "يتم إستعمال آجر من نوع تقليدي خاص بولاية القيروان".