القيروان/ كورونا: سلالة ''شرسة''.. تستهدف حتى الأطفال

كشف المدير الجهوي للصحة بالقيروان محمد رويس أنّ الوضع الوبائي في الجهة مايزال يشهد صعوبة في التعامل مع فيروس كورونا، حيث ما يزال الاقبال على أقسام الانعاش مرتفعا أين يتم إيواء بين 25 و30 مريضا يوميا من مختلف الشرائح العمرية وحتى الأطفال.ويرقد في قسم الأطفال ستة مرضى حاليا وأربع نساء في قسم الحوامل و14 مريضا ينتظرون الإيواء، فيما تم تحويل تسعة مرضى إلى مستشفيات أخرى مجاورة والمستشفى العسكري .وفي تصريح لاذاعة موزاييك, أكّد محمد رويس أنّ نسبة ايجابية التحاليل سجّلت أمس انخفاظا طفيفا منذ 15 يوما ولعلّها إشارة لبداية الانفراج، مؤكّدا التزام المواطنين بالحجر الصحي الشامل بعد الكارثة التي حلّت بالجهة.وقال: ''كل عائلة في القيروان عانت من سلالة كورونا الشرسة إمّا بإصابة أو بوفاة''.وتابع: ''في صورة اضطررنا الى استعمال التساخير سنلجأ الى ذلك لدينا صعوبة في انتداب اعوان الصحة ونحن نحتاج الى اعادة توزيع الموارد البشرية داخل المستشفيات وحتى خارجها لانقاذ الولاية وسنطلب أيضا مساعدة القطاع الخاص ''.