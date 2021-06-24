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الرئيس قيس سعيد في ذكرى انبعاث الجيش: بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا‎‎

Publié le Jeudi 24 Juin 2021 - 09:31 قراءة: 0 د, 45 ث
أشرف الخميس 24 جوان، رئيس الجمهورية قيس سعيد على موكب الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطني.

واستعرض رئيس الجمهورية في كلمة له بالمناسبة، الدور الذي لعبه الجيش الوطني خاصة في مواجهة الارهاب وكذلك خلال جائحة كورونا لجلب العالقين ونقل المعدات الطبية وكذلك لتركيز المستشفيات الميدانية.


وأشار الي نقص العدة والعتاد للجيش الوطني رغم الدور الذي يلعبه وقال "آن الأوان لتوفير الحد الأدنى المطلوب من العدة والعتاد".

وتابع قائلا "لم نكن دعاة حرب بل نحن دعاة أمن وسلام لكن سيادتنا لا تقبل المساومة ابدا بل لا يمكن أن تطرح حتى في مجرد نقاش ولن يكون لأي قوات أجنبية ممر ولن تكون لها قواعد أو مستقر".

وختم الرئيس قيس سعيد كلمته ببيت من شعر صفي الدين الحلي "بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا".


ويشار إلى أن المؤسسة العسكرية تحتفل اليوم الخميس 24 جوان 2021 بالذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطني.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228111

MedTunisie  (Nigeria)  |Jeudi 24 Juin 2021 à 08h 44m |           
لا برنامج لا هدف واضح متقلب بين الصباح و المساء كتلة من الافكار المشوشة و الفوضى المجتمعية



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