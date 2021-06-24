مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يحذّر من بؤر تفريخ الارهاب بسبب تنظيم حفل بمناسبة ارتداء فتيات للحجاب



رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي

أصدر الأربعاء 23 جوان، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بيانا حذر من خلاله من بؤر تفريخ الارهاب.وقال المرصد ان المدارس والجمعيات التي تبثّ ثقافة التطرف الديني والانغلاق مازالت تعمل في بلادنا بكل حرية، وتحت أنظار السلطات الحكومية، دون أي ردع وأي مراقبة.وعبر المرصد عن استغرابه من صمت وزارتي التربية والمرأة والطفولة على "ما آلت إليه تربية أبنائنا من تخلّف وانغلاق".ويأتي بيان المرصد علي خلفية الصور التي تم تداولها لحفل تم تنظيمه من طرف جمعية في المنستير بمناسبة ارتداء 5 فتيات للحجاب.