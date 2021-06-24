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مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يحذّر من بؤر تفريخ الارهاب بسبب تنظيم حفل بمناسبة ارتداء فتيات للحجاب

Publié le Jeudi 24 Juin 2021 - 09:10 قراءة: 0 د, 30 ث
أصدر الأربعاء 23 جوان، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بيانا حذر من خلاله من بؤر تفريخ الارهاب.

وقال المرصد ان المدارس والجمعيات التي تبثّ ثقافة التطرف الديني والانغلاق مازالت تعمل في بلادنا بكل حرية، وتحت أنظار السلطات الحكومية، دون أي ردع وأي مراقبة.



رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي


وعبر المرصد عن استغرابه من صمت وزارتي التربية والمرأة والطفولة على "ما آلت إليه تربية أبنائنا من تخلّف وانغلاق".



ويأتي بيان المرصد علي خلفية الصور التي تم تداولها لحفل تم تنظيمه من طرف جمعية في المنستير بمناسبة ارتداء 5 فتيات للحجاب.



Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 228110

Mnasbad  (Tunisia)  |Jeudi 24 Juin 2021 à 09h 29m |           
C'est un extremiste gauche,nous portons tous du voile c'est notre affaire

Moutawassity  (Tunisia)  |Jeudi 24 Juin 2021 à 09h 07m |           
،(قال تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن
،(وقال في الثانية (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
.(وقال في الثالثة (وإذا سألتموهن متاعا فأسالوهن من وراء حجاب
ألا يدل هذا على تستر المرأة؟

MedTunisie  (Nigeria)  |Jeudi 24 Juin 2021 à 08h 39m |           
الحقيقة الخوف من التطرف اليساري على مدنية الدولة و الحريات عموما وخصيصا الحرية الاسلامية و اللباس المحتشم و الاخلاق الحميدة

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 24 Juin 2021 à 08h 37m |           
صدق الكذوب إذ قال " الجمعيات التي تبث ثقافة التطرف الديني مازالت تعمل بكل حرية في البلاد..." و طبعا هو هنا يقصد جمعيتهم المشؤومة التي لا تدعو إلا للتطرف و تحاول بكل الطرق دفع الطرف المعتدل العربي المسلم إلى أن يصبح متطرفا من الجهة المقابلة. استفزاز رخيص و ركاكة فكرية من حثالة تدعي "الثقا و المدنية"، و هم لم تتجاوز المدنية عندهم التفكير بغددهم الحيوانية.

عليهم الخزي و العار، هم سقط المتاع و يريدون أن يتحكموا حتى في تربيتنا لأبنائنا.

Malek07  (Tunisia)  |Jeudi 24 Juin 2021 à 08h 34m |           
كما قد تؤثر "الفراشة "التي حول عنقك على مدنية الدولة يكون تأثير حجاب إرتدته فتاة تونسية مؤثر و لذا نرى انك تبالغ في التصدي للحريات بتعلة مدنية الدولة : من أسس المدنية فسح مجال للحرية الشخصية و أنت تصادرها على هواك كفى تيئيسا للتونسيين من بلادهم

Kamelnet  ()  |Jeudi 24 Juin 2021 à 08h 31m |           
يا شرفي يا كلب ..ما شفتش البنات الي لابسين شركواط قول قلاسن و حتي شحمت الترمة تبان ...و يستفزو في الشوارع الشباب...هاك شنوا ...زيدو حاربو الاسلام وربي يزيد ويطيح فيك الي اسفل السافلين

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 24 Juin 2021 à 08h 30m |           
Laissez les s'amuser...elles sont libres de le faire !



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