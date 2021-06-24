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أحمد نجيب الشابي: الصراع الرأسي بين مؤسسات الدولة وصل حتى الخارج

Publié le Jeudi 24 Juin 2021 - 08:53 قراءة: 0 د, 30 ث
أكــد صباح اليوم رئيس حزب أمل أحمد نجيب الشابي بأن النظام السياسي لم يعد قادرا على العمل والصراع الرأسي بين مؤسسات الدولة وصل حتى الخارج حيث اصبحوا يعطلون بعضهم البعض وفق تصريحه.

وقال الشابي في حوار لماتينال اذاعة شمس..بدون فض المشكل السياسي وترتيب البيت سياسيا يصعب مواجهة حائجة كورونا أو النهوض بالاقتصاد الوطني.


ودعا أحمد نجيب الشابي لتغيير النظام السياسي ,وذلك عبر اختيار اما نظام برلماني أو نظام رئاسي يقوم على الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفق تعبيره.

وقال الشابي اذا حصل ذلك فسوف نحقق استقرار حكومي وينتهي الصراع بين الأحزاب داخل البرلمان.




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