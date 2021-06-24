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فيديو اليوم: احتفال بحمام عروسة في الميترو 6

Publié le Jeudi 24 Juin 2021 - 07:56 قراءة: 0 د, 32 ث
تداولت الأربعاء 23 جوان، مقطع فيديو أثار عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك ظهرت فيه مجموعة من النساء في الميترو رقم 6 بصدد الرقص والغناء ورفع الزغاريد.
وحسب ما يظهره الفيديو فإن ما شهده الميترو يتنزل في إطار الاحتفال بحمام عروسة في مشهد خلف عديد التعليقات الرافضة لمثل هذه الممارسات في ظل الوضع الصحي الخطير.

في المقابل أشار النشطاء الي أن عربات الميترو والحافلات ومختلف وسائل النقل تشهد يوميا اكتظاظا كبيرا تغيب فيه إجراءات الوقاية فضلا عن التجمعات وتظاهرات الاحزاب والحفلات والسهرات التي تقام في مختلف الجهات وعلقوا قائلين "وفي وسط كل هذا يستكثرون على الناس الفرحة حتى في عربة ميترو".




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