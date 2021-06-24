قال القيادي في حركة النهضة الحبيب خضر في مداخلة على قناة التاسعة ان هنالك مخاوف حقيقية من استبداد اي رئيس جديد للبلاد.وأضاف الحبيب خضر "ماعشناه سابقا مع رئيسين للدولة جعلنا نخاف من استبداد رئيس جديد" في اشارة الى كل من الحبيب بورقيبة وبن علي".وتابع خضر " امكانية الاستبداد مع رئيس الحكومة اقل لانه يحتاج الى دعم برلماني ونفس الشيئ في البرلمان حيث لا يوجد حزب يحظى باغلبية كاملة".