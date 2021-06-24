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الحبيب خضر: ماعشناه سابقا مع رئيسين للدولة جعلنا نخاف من استبداد رئيس جديد

Publié le Jeudi 24 Juin 2021 - 07:35 قراءة: 0 د, 23 ث
قال القيادي في حركة النهضة الحبيب خضر في مداخلة على قناة التاسعة ان هنالك مخاوف حقيقية من استبداد اي رئيس جديد للبلاد.
وأضاف الحبيب خضر "ماعشناه سابقا مع رئيسين للدولة جعلنا نخاف من استبداد رئيس جديد" في اشارة الى كل من الحبيب بورقيبة وبن علي".
وتابع خضر " امكانية الاستبداد مع رئيس الحكومة اقل لانه يحتاج الى دعم برلماني ونفس الشيئ في البرلمان حيث لا يوجد حزب يحظى باغلبية كاملة".




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 228107

Aziz75  ()  |Jeudi 24 Juin 2021 à 07h 26m |           
كلام في الصميم. على رئيس الدولة أن يبرهن عن حسن نواياه و يقبل بهذا النظام البرلمان. كثير من الدول تطبقه. ما هذا التعنت من هذا الرئيس. إنه دكتاتور يختفي وراء رجل في الظاهر نظيف.

BenMoussa  ()  |Jeudi 24 Juin 2021 à 07h 20m |           
صدق وهو الصدوق
لخص في جملة مفيدة رفض النظام الرئاسي واسباب الرفض



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