غلق مطار النفيضة الحمامات الدولي إلى أجل غير مسمى

أكدت اليوم الثلاثاء 23 جوان 2021، ريم ضامر مديرة الإعلام والاتصال بشركة تاف تونس المشغلة لمطاري الحبيب بورقيبة المنستير الدولي ومطار النفيضة الحمامات الدولي غلق مطار النفيضة، إلى أجل غير مسمى وإلى حين تفاوض السلط المعنية مع العمال المضربين عن العمل منذ فترة طويلة.وأوضحت ضامر لاذاعة شمس أف أم أن عمال شركة تاف تونس المضربين عن العمل بمطار النفيضة عمدوا إلى إحداث الفوضى منذ مدة طويلة ومنع الموظفين بالشركة من الالتحاق بمراكز عملهم بالمطار، وأن تصرفاتهم أصبحت تمثل تهديدا للسلامة الجسدية للموظفين.وكان عمال شركة تاف تونس المشغلة لمطاري الحبيب بورقيبة المنستير الدولي ومطار النفيضة الحمامات الدولي، قد أعلنوا اليوم عن الدخول في إضراب مفتوح عن العمل أيام 5 و6 و7 جويلية 2021، في كل من مطار المنستير مطار النفيضة، وفق ما أفاد به عضو المكتب النقابي لأعوان الطيران المدني و الطيران بمطار الحبيب بورقيبة المنستير الدولي وليد غانمي لمراسلة شمس أف أم.ونفذ عمال شركة تاف تونس إضرابا عن العمل يومي 16 و17 جوان الفارط، بعد تعنت الشركة العامة لشركة تاف وعدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة وتجاهلها لمطالب الأعوان.ويطالب أعوان شركة تاف تونس بإرجاع الأعوان المطرودين إلى سالف نشاطهم ودفع المستحقات المالية المتخلدة بذمة الشركة لفائدة الأعوان ومراجعة عقد اللزمة، وممارسة الحق النقابي.المصدر شمس