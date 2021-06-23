وزارة الصحة تعلن انطلاق العمل بمنظومة البيانات المفتوحة Open Data

انطلقت وزارة الصحّة بتاريخ يوم الثلاثاء 22 جوان 2021 بالعمل بمنظومة البيانات المفتوحة Open Data فيما يتعلّق بمعطيات الحملة الوطنيّة للتلقيح لا سيّما كلّ الارقام المتعلّقة بالتسجيل وبالتلقيح.
ويمكن الاطلاع على جملة من البيانات على غرار :
- العدد الاجمالي للمسجّلين (حسب الفئة العمرية، الجهة، المعتمدية، الجنس..الخ)
- العدد الاجمالي للملقّحين (حسب الفئة العمرية، الجهة، المعتمدية، مركز التلقيح، القطاع، الجنس، جرعة 01، جرعة 02...الخ)
ومنظومة البيانات المفتوحة تندرج ضمن خطّة وزارة الصحّة في مزيد الانفتاح وتكريس مبدأ الشفافيّة وهي تحترم مبدأ سريّة المعطيات الشخصيّة.
بيانات التسجيل : https://www.evax.tn/inscriptionOD.html
بيانات التلقيح : https://www.evax.tn/vaccinationOD.html
ويمكن الاطلاع على جملة من البيانات على غرار :
- العدد الاجمالي للمسجّلين (حسب الفئة العمرية، الجهة، المعتمدية، الجنس..الخ)
- العدد الاجمالي للملقّحين (حسب الفئة العمرية، الجهة، المعتمدية، مركز التلقيح، القطاع، الجنس، جرعة 01، جرعة 02...الخ)
ومنظومة البيانات المفتوحة تندرج ضمن خطّة وزارة الصحّة في مزيد الانفتاح وتكريس مبدأ الشفافيّة وهي تحترم مبدأ سريّة المعطيات الشخصيّة.
بيانات التسجيل : https://www.evax.tn/inscriptionOD.html
بيانات التلقيح : https://www.evax.tn/vaccinationOD.html
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 228093