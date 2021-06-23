العبدلي: "ثقفوت" تونس يحبونا نبنيو سبيطارات في عوض الجوامع وهوما ما بناو شي

سخر الممثل لطفي العبدلي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك من دعوات من وصفهم " بثقفوت تونس" الذين طالبوا ببناء المستشفيات عوض المساجد في تعليق على تفشي كورونا في ولاية القيروان وعدد من الولايات.وقال العبدلي " بعض الثقفوت "يحبونا نبنيو سبيطارات في عوض الجوامع وهوما ما بناو شي".وتابع لطفي العبدلي " تلك الفئات التي تدعي الثقافة تريد من الدولة بناء المستشفيات عوض المساجد وهي لم تساعد في اي بناء".