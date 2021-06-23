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نهائي كاس تونس لكرة القدم - اللقاء ينطلق على الساعة 16 والنادي الافريقي هو الفريق المضيف

Publié le Mercredi 23 Juin 2021 - 15:16 قراءة: 0 د, 29 ث
اعلنت الجامعة التونسة لكرة القدم، اليوم الاربعاء، ان مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم نسخة صالح بن يوسف، المقررة هذا الاحد بميدون جربة بين النادي الافريقي والنادي الصفاقسي ستنطلق على الساعة الساعة الرابعة بعد الظهر.

وافادت الجامعة بان النادي الافريقي سيكون الفريق المضيف في هذه المباراة على ضوء القرعة التي جرت اليوم بمقر الجامعة لتحديد الفريق الضيف والفريق المضيف.


وسيسعى النادي الافريقي الى التتويج بالاميرة للمرة الرابعة عشرة في تاريخه فيما سيحاول النادي الصفاقسي الفوز بكاسه السادسة.

وسبق للفريقين ان تقابلا في المباراة النهائية في مناسبة واحدة سنة 2000 تفوق فيها النادي الافريقي بالركلات الترجيحية.



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