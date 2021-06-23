عصام الشابي يطالب قيس سعيد بإصدار توضيح بخصوص مشاركة تونس في مناورة عسكرية تضم جيش العدو الصهيوني

وجه الأربعاء 23 جوان، أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد يطلب فيها منه تفسيرا بخصوص مشاركة تونس في المناورة العسكرية 'نسيم البحر' التي يرجح أن تضم أيضا جيش العدو الصهيوني .
وقال الشابي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك '' إن ورود اسم تونس والزج بجيشها الوطني في مناورات بحرية الى جانب قوات العدو، يستدعي توضيحا ونفيا رسميا من السلطات التونسية وتأكيدا بأن عقيدة جيشنا الوطني وإلتزام الدولة ومؤسساتها بأحكام الدستور يمنعانه من المشاركة في هكذا مناورات كما ورد في الخبر".
وأضاف "إن التاريخ المفترض لهذه المناورات ، 28 جوان الجاري، دفعني لكتابة هذه الرسالة المفتوحة ملتمسا منكم إصدار التوضيحات التي يقتضيها الحال و طمأنة الرأي العام الوطني بشأن هذا الموضوع.''
وتنطلق في الفترة بين 28 جوان وجويلية 2021 مناورات بحرية كبرى في البحر الأسود بمشاركة 32 دولة تستضيفها القوات البحرية الأمريكية والأوكرانية.
ونقل راديو مونت كارلو عن صحيفة "Times of Israel" أن التدريبات التي أطلق عليها اسم "نسيم البحر" ستضم أكثر من 5 آلاف جندي و32 سفينة و40 طائرة و18 فريق كوماندوز، مما يجعلها أكبر تدريبات مشتركة منذ عام 1997.
وينضم عدد متزايد من الدول إلى هذه التدريبات خاصة وأنه يعتبر حدثاً عسكرياً هاماً لحلف الناتو، وستشارك العشرات من الدول غير الأعضاء في الحلف كمشاركين أو مراقبين.
وتضم لائحة الدول الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وإسرائيل وألبانيا وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا والدنمارك ومصر وإستونيا وفرنسا وجورجيا واليونان وإيطاليا واليابان. بالإضافة إلى لاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والمغرب والنرويج وباكستان وبولندا ورومانيا والسنغال وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسويد وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
وقالت البحرية الأمريكية إن التدريبات التي ستستمر 12 يوماً ستشمل، من بين أمور أخرى، "الحرب البرمائية، وحرب المناورة البرية، وعمليات الغطس، وعمليات الاعتراض البحري، والدفاع الجوي، وتكامل العمليات الخاصة، والحرب ضد الغواصات، وعمليات البحث والإنقاذ".
وقال الشابي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك '' إن ورود اسم تونس والزج بجيشها الوطني في مناورات بحرية الى جانب قوات العدو، يستدعي توضيحا ونفيا رسميا من السلطات التونسية وتأكيدا بأن عقيدة جيشنا الوطني وإلتزام الدولة ومؤسساتها بأحكام الدستور يمنعانه من المشاركة في هكذا مناورات كما ورد في الخبر".
وأضاف "إن التاريخ المفترض لهذه المناورات ، 28 جوان الجاري، دفعني لكتابة هذه الرسالة المفتوحة ملتمسا منكم إصدار التوضيحات التي يقتضيها الحال و طمأنة الرأي العام الوطني بشأن هذا الموضوع.''
وتنطلق في الفترة بين 28 جوان وجويلية 2021 مناورات بحرية كبرى في البحر الأسود بمشاركة 32 دولة تستضيفها القوات البحرية الأمريكية والأوكرانية.
ونقل راديو مونت كارلو عن صحيفة "Times of Israel" أن التدريبات التي أطلق عليها اسم "نسيم البحر" ستضم أكثر من 5 آلاف جندي و32 سفينة و40 طائرة و18 فريق كوماندوز، مما يجعلها أكبر تدريبات مشتركة منذ عام 1997.
وينضم عدد متزايد من الدول إلى هذه التدريبات خاصة وأنه يعتبر حدثاً عسكرياً هاماً لحلف الناتو، وستشارك العشرات من الدول غير الأعضاء في الحلف كمشاركين أو مراقبين.
وتضم لائحة الدول الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وإسرائيل وألبانيا وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا والدنمارك ومصر وإستونيا وفرنسا وجورجيا واليونان وإيطاليا واليابان. بالإضافة إلى لاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والمغرب والنرويج وباكستان وبولندا ورومانيا والسنغال وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسويد وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
وقالت البحرية الأمريكية إن التدريبات التي ستستمر 12 يوماً ستشمل، من بين أمور أخرى، "الحرب البرمائية، وحرب المناورة البرية، وعمليات الغطس، وعمليات الاعتراض البحري، والدفاع الجوي، وتكامل العمليات الخاصة، والحرب ضد الغواصات، وعمليات البحث والإنقاذ".
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