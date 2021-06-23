طعن عون امن في توزر بسكين.. القضاء يصدر حكمه على المعتدي

باب نات - صرح اليوم الأربعاء 23 جوان 2021 المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لباب نات ان الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت ليلة أمس بالحكم ب20 سنة سجنا في حق المعتدي على عون امن يعمل بفرقة الامن السياحي وطعنه بسكين في الصدر خلال شهر سبتمبر 2019 بالقرب من ولاية توزر .

وقد وجهت للمتهم تهمة محاولة القتل العمد .



وتعود أطوار الحادثة الى سبتمبر 2019 حين تعرض عون أمن تابع لفرقة الأمن السياحي بتوزر إلى الطعن بسكين على مستوى القلب من طرف سلفي تكفيري أمام مقر ولاية توزر...



