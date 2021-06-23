   Om Kalthoum - أقلّك ايه  

طعن عون امن في توزر بسكين.. القضاء يصدر حكمه على المعتدي

Publié le Mercredi 23 Juin 2021 - 11:49 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - صرح اليوم الأربعاء 23 جوان 2021 المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لباب نات ان الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت ليلة أمس بالحكم ب20 سنة سجنا في حق المعتدي على عون امن يعمل بفرقة الامن السياحي وطعنه بسكين في الصدر خلال شهر سبتمبر 2019 بالقرب من ولاية توزر .
وقد وجهت للمتهم تهمة محاولة القتل العمد .

وتعود أطوار الحادثة الى سبتمبر 2019 حين تعرض عون أمن تابع لفرقة الأمن السياحي بتوزر إلى الطعن بسكين على مستوى القلب من طرف سلفي تكفيري أمام مقر ولاية توزر...

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228060



En continu

Toutes les news

الأربعاء 23 جوان 2021|12 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:13 12:29 05:01 03:09
29°
 30° % 48 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.66 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
30°-2333°-2436°-2433°-2440°-26
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Suède - Pologne
  17h00: Slovaquie - Espagne
  20h00: Portugal - France
  20h00: Allemagne - Hongrie
  • Avoirs en devises
    21354,0

  • (22 juin)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,30784 DT        1$ =2,83131 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juin)   1100,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة