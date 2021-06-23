Ooredoo تحتفل باليوم الأولمبي العالمي

بلاغ صحفي -

في إطار احتفالها باليوم الأولمبي العالمي قبل شهر من انطلاق الألعاب الأولمبية طوكيو 2020+1 وضمن استراتيجيتها لدعم الرياضة التونسية، تحتفل Ooredoo بالشراكة مع اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية باليوم الأولمبي العالمي في مختلف المدن التونسية يوم 23 جوان 2021.تجاوز هذا اليوم الأولمبي حدود الفعالية الرياضية ليتطلّع لمساندة سفرائنا الرياضيين وترسيخ القيم الأولمبية ودور الرياضة في دعم صورة تونس خلال هذا الظرف الصحي الصعب.مثّل هذا اليوم كذلك فرصة لتعريف التونسيين بجملة من الرياضات الأولمبية أو المنافسات التي تشهد أوّل مشاركة تونسية إضافة لرياضات غير أولمبية بدأت تشهد انتشارا واسع في العالم وتونس، بالإضافة لفتح آفاق على الرياضات الإلكترونية.بالنظر للوضع الصحي الحالي وحرصا على إحياء هذه المناسبة مع أكبر عدد من المتتبعين، تمّ إقرار اليوم الأولمبي العالمي بطريقة رقمية 100%.صرّح السيد محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية بالمناسبة: "الاحتفال باليوم الأولمبي اكتسى طابعا خاصا هذه السنة بفضل دعم المشغّل Ooredoo إضافة الى تجنّد مختلف الفاعلين في الحركة الرياضية التونسية".كما صرّح السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس: "نجدّد التزامنا المواطني تجاه مساندة مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها الحركة الرياضية مع كل ما تحمله هذه المساندة من التزامات تجاه الشباب التونسي."المركز الثقافي والشبابي بالمنزه السادسالساعة 11: حفل رسمي لرفع العلم الوطني والأولمبي،الساعة 11 و30 دقيقة: حفل على شرف الرياضيين المترشحين للألعاب الأولمبية طوكيو 2020+1 ورؤساء الجامعات.الرماية بالقوسملعب الهادي بن رمضان برادسالساعة 9: حصة تحضيرية للرماية بالقوس،الساعة 10: دورة توضيحية بمشاركة رماة متأهلين للألعاب الأولمبية.الكاراتيهالقاعة الجامعية للكاراتيه بحي الشباب بالمنزهالساعة 10: حصة تحضيرية في إطار أكاديمية الجامعة،نزالات توضيحية بمشاركة رياضيي الكاراتيه من المستوى العالي.بيسبولدار الشباب الخراز ببنزرتالساعة التاسعة و30 دقيقة: حصة تحضيرية لرياضة البيسبول في إطار المدرسة الجامعية (12-16 عام)،مقابلة توضيحية.الرياضات الإلكترونيةنادي الألعاب الإلكترونية آلان سافاري بتونسمن الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة الخامسة مساء: دورة تيكن 7.