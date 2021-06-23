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البرعومي: مايقوم به رئيس الجمهورية استثنائي في تعفن الوضع وتشويه للعمل السياسي ‎‎

Publié le Mercredi 23 Juin 2021 - 11:23 قراءة: 0 د, 44 ث
استنكر الاربعاء 23 جوان، القيادي بحركة النهضة محمد خليل البرعومي ممارسات رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتجاهله للوضع الصحي والاقتصادي بالبلاد مقابل تركيزه على المسائل القانونية المتعلّقة على سبيل المثال بالقانون الانتخابي.

واتّهم البرعومي الرئيس قيس سعيد بتعفين الأجواء السياسية وتشويه العمل السياسي قائلا "بقدر أخطاء كل الطبقة السياسية وعيوبها بعد الثورة إلا ان ما يقوم السيد رئيس الجمهورية استثنائي بامتياز في ترذيل الديمقراطية وتعفين الأجواء السياسية وتشويه العمل السياسي".


وتساءل مستنكرا "لماذا سيد الرئيس تصر على القفز على مشاكل شعبك وتوهم نفسك انك تتحدث باسه، يعني قانون الانتخاب عندك أهم من الناس اللي تواجه في شبح الموت بالكوفيد! والا أهم من المؤسسات الاقتصادية اللي فلست وسكرت ! والا أهم من مجلس أمن قومي لم يجتمع منذ أشهر! والا أهم من انك تلقح وتعطي مثل للناس الخايفة مالتلقيح".

وختم البرعومي تدوينته بالقول "سيذكركم التاريخ... سيد الرئيس" في اشارة الي أن التاريخ سيذكر سعيّد بشكل سلبي بسبب ممارساته.



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