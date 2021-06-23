مصدر من مستشفى الرابطة: 8 وفيات بفيروس كورونا لم نجد لهم مكانا في الmorgue

وجه اليوم الاربعاء كاتب عام النقابة الاساسية بالمستشفى الجامعي ’’الرابطة’’ عبد الفتاح العياري نداء استغاثة وصيحة فزع على خلفية الوضعية الكارثية الي شهدها قسم الاستعجالي ليلة البارحة والتي وصفها بالظروف الغير انسانية .وقال العياري في تصريح لاذاعة شمس أف أم ليلة البارحة 8 وفيات بفيروس كورونا لم نجــد لهم مكانا في غرف الموتى .كما أكد بأن 44 مصابا بالكوفيد يشرف عليهم 6 ممرضين فقط وهو عدد غير كافي في ظل الوضع الوبائي الحالي .ودعا العياري لسرعة التدخل لانقاذ المواطن التونسي.وقال العياري ما يحدث لا يمكن وصفه وهو غير انساني حتى للحيوان وليس للمواطن التونسي.وكانت وزارة الصحة سجّلت يوم 21 جوان الجاري، 105 حالة وفاة و2345 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 7414 تحليلا مخبريا.وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 14223 حالة وفاة و 387773 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.