الخليفي: قلب تونس لم يفوض أحد للحديث مع الرئيس

قال النائب عن قلب تونس أسامة الخليفي في مداخلة على قناة التاسعة ان الحزب لم يفوض أحد للحديث باسم الحزب مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأضاف الخليفي " رغم تحالفاتنا الحكومية من أجل الاستقرار الحكومي لكن قلب تونس لديه رئيس حزب وهيئة سياسية قادرة على التفاوض".
وشدد الخليفي على رفض الحزب العودة الى دستور 59.
وأضاف الخليفي " رغم تحالفاتنا الحكومية من أجل الاستقرار الحكومي لكن قلب تونس لديه رئيس حزب وهيئة سياسية قادرة على التفاوض".
وشدد الخليفي على رفض الحزب العودة الى دستور 59.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 228045