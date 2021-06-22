المنستير: إطلاق سراح الموقوف في قضية ال''بيتكوين''

أذنت اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021، دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بالمنستير، بالإفراج بصفة مؤقتة عن الشاب حسام بوقرة الموقوف في قضية تعدين العملة المشفرة "بيتكوين"، في قضية تحجير السفر عليه إلى حين البت بصورة نهائية.وأصدرت النيابة العمومية بالمنستير قرارا بإبطال قرار ختم البحث الصادر في قضية حسام بوڨرة و إرجاع الملف لقاضي التحقيق لصياغة قرار جديد و مواصلة الأبحاث على ضوء الملحوظات التي حددتها الدائرة.ونظمت اليوم تنسيقية ائتلاف المنظمات الناشطة في الحقوق والحريات الرقمية وجمعيات حقوقية تعنى بحقوق الإنسان، وأفراد من عائلة الشاب حسام بوقرة وقفة مساندة للمطالبة بإطلاق سراحه، أمام محكمة الاستئناف بولاية المنستير.المصدر شمس