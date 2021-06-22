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جلسة عمل تجمع بين وزير أملاك الدولة ورئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية.

Publié le Mardi 22 Juin 2021 - 14:20 قراءة: 0 د, 35 ث
أشرف أحمد عظوم، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، صباح اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021 بمقر الوزارة على جلسة عمل جمعته بأعضاء الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، يتقدمهم رئيسها عدنان بوعصيدة، بحضور رئيس الديوان نبيل عبيدي وعدد من إطارات الوزارة.

وخصصت الجلسة للنظر في الإمكانيات المتاحة لتعزيز الرصيد العقاري للبلديات لإنجاز مشاريعها وخاصة منها الآليات الكفيلة بتطبيق مقتضيات الفصل 120 من مجلة الجماعات المحلية.


وأصى الوزير بمزيد التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المتداخلة أهمها وزارة الشؤون المحلية والبيئة وشدّد على ضرورة إنجاز ورشات عمل مشتركة للخروج بمقترحات عملية وقانونية لتجاوز الإشكاليات المطروحة.
من جهته دعا رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية إلى توطيد علاقة الجامعة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بما من شأنه توفير الرصيد العقاري للبلديات خاصة المحدثة منها.



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