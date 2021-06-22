اثر الإعلان عن لقاء مرتقب بين راشد الغنوشي وقيس سعيد، قناة حنبعل تعلن تأجيل الحوار الخاص مع الغنوشي

اعلنت الثلاثاء 22 جوان، قناة حنبعل عن تأجيل الحوار الخاص مع راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب و حزب حركة النهضة الذي كان مبرمجا مساء الثلاثاء.وياتي اعلان القناة تأجيل الحوار مع الغنوشي اثر اعلان عن تنظيم لقاء مرتقب بين الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد بوساطة من القيادي السابق بالنهضة لطفي زيتون.