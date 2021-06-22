   Warda - شعوري نحيتك  

اثر الإعلان عن لقاء مرتقب بين راشد الغنوشي وقيس سعيد، قناة حنبعل تعلن تأجيل الحوار الخاص مع الغنوشي

Publié le Mardi 22 Juin 2021 - 14:13 قراءة: 0 د, 16 ث
اعلنت الثلاثاء 22 جوان، قناة حنبعل عن تأجيل الحوار الخاص مع راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب و حزب حركة النهضة الذي كان مبرمجا مساء الثلاثاء.
وياتي اعلان القناة تأجيل الحوار مع الغنوشي اثر اعلان عن تنظيم لقاء مرتقب بين الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد بوساطة من القيادي السابق بالنهضة لطفي زيتون.


Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 228003

Sarramba  (France)  |Mardi 22 Juin 2021 à 17h 21m |           
إذا خرج الغنوشي من هذا القاء من دون الإمضاء على قانون المحكمة الدستورية، و استبداع الوزراء المعينين لتأدية اليمين ... فهو مراغة جديدة وضحك على الحاء
هذا هو أضعف الايمان

MedTunisie  (Nigeria)  |Mardi 22 Juin 2021 à 15h 52m |           
ان شاء الله ربي يصلح الراي ، مع اني غير متفائل بالزقفونة

Kamelnet  (South Africa)  |Mardi 22 Juin 2021 à 15h 44m |           
انشاء الله هاللقاء يكون بعيد عن الكميرا و تسجيل المسرحيات

BenMoussa  ()  |Mardi 22 Juin 2021 à 15h 01m |           
فاقد الشيء لا يعطيه فلن يكون حوار شجعان
لكن نرجو ان يكون حوارا مثمرا مفيدا للامة ينتصر فيه الحق ويهزم الباطل

Aziz75  (France)  |Mardi 22 Juin 2021 à 14h 01m |           
أرجو أن يكون حوار الشجعان و الإخلاص لهذا الوطن و الكف من المماطلة من طرف رئيس الدولة.

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 22 Juin 2021 à 13h 58m |           
الخوف يجري الجوف



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 22 جوان 2021|11 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:13 12:28 05:01 03:09
27°
 32° % 54 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.14 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
32°-2330°-2436°-2337°-2333°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  20h00: Rép Tchèque - Angleterre
  20h00: Croatie - Ecosse
  • Avoirs en devises
    21354,0

  • (22 juin)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,30784 DT        1$ =2,83131 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juin)   1100,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة