الغنوشي يقبل ترتيب لقاء بينه وقيس سعيد بوساطة من لطفي زيتون

كشفت حركة النهضة في بلاغ لها انه تم صبيحة اليوم لقاء بين راشد الغنوشي ولطفي زيتون بطلب من هذا الأخير.واكدت الحركة ان اللقاء دار حول اقتراحه لقاء بين رئيس البرلمان وبين رئيس الدولة للتداول حول أوضاع البلاد الصعبة.وافادت النهضة انه حرصًا من الاستاذ راشد على الوفاء لقناعته الثابتة انه لا سبيل لحل مشكلات البلاد إلا من طريق الحوار بحثا عن توافقات، فقد رحب بترتيب اللقاء المقترح.