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الغنوشي يقبل ترتيب لقاء بينه وقيس سعيد بوساطة من لطفي زيتون

Publié le Mardi 22 Juin 2021 - 11:47 قراءة: 0 د, 21 ث
كشفت حركة النهضة في بلاغ لها انه تم صبيحة اليوم لقاء بين راشد الغنوشي ولطفي زيتون بطلب من هذا الأخير.

واكدت الحركة ان اللقاء دار حول اقتراحه لقاء بين رئيس البرلمان وبين رئيس الدولة للتداول حول أوضاع البلاد الصعبة.


وافادت النهضة انه حرصًا من الاستاذ راشد على الوفاء لقناعته الثابتة انه لا سبيل لحل مشكلات البلاد إلا من طريق الحوار بحثا عن توافقات، فقد رحب بترتيب اللقاء المقترح.



Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 227992

Sarramba  (France)  |Mardi 22 Juin 2021 à 17h 22m |           
إذا خرج الغنوشي من هذا القاء من دون الإمضاء على قانون المحكمة الدستورية، و استبداع الوزراء المعينين لتأدية اليمين ... فهو مراغة جديدة وضحك على الحاء
هذا هو أضعف الايمان

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 22 Juin 2021 à 13h 57m |           
نعم للقاء و الحوار فهي طريقة و منهجية العقلاء و لكن دون صورة ولا صوت حتى لا تتكرر صورة الناطق الاوحد وصورة الاستاذ و التلميذ الممجوجة و التي سئمناها

Toucom  ()  |Mardi 22 Juin 2021 à 13h 00m |           
J'espère me tromper mais c'est une perte de temps. Il vaut mieux compter sur nous même jusqu'aux prochaines élections. Depuis octobre 2019, le bilan est infligeant:
- 0 Initiative législative "مبادرة تشريعية ",
- 0 Dinars d'investissements étrangers,
- 0 Idée pour soutenir et rassurer les tunisiens,
- 0 Paroles apaisantes,
Par contre :
- Mettre les bâtons dans les roues oui à 100%
- Violer la Constitution OUI,
- Discours de haine et de division OUI,
- Tourner le dos à la cause palestinienne OUI ...
Désolé la liste est longue. Bref vivement 2025.

RESA67  ()  |Mardi 22 Juin 2021 à 12h 39m |           
C’est une bonne nouvelle. Rabbi yehdi el jami3

Sarramba  (France)  |Mardi 22 Juin 2021 à 12h 38m |           
الشرط الوحيد: لا تسجيل وتصوير ولا كمرا

أمّا راهو... لا ينفع العقار في ما أفسد نفسه وعقله؟؟؟؟

RESA67  ()  |Mardi 22 Juin 2021 à 11h 46m |           
C’est une bonne nouvelle. Rabbi yehdi el jami3

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 22 Juin 2021 à 11h 12m |           
يعني لازم لطفي زيتون يخرج من النهضة باش ينجّم يرتّب لقاء بين قيس سعيد وراشد الغنوشي. جاب ربّي النهضة عندها برش قيادات. تنجّم تخرّج منهم شوية باش تستحقّهم وقت الحاجة



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