النائب بدر الدين القمودي يتّهم وزارة الداخلية بتسهيل دخول عنصر ارهابي الي تونس

اتّهم الثلاثاء 22 جوان رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، النائب بدر الدين القمودي، وزارة الداخلية بتسهيل دخول ارهابي الي تونس قادم من تركيا.وأفاد القمودي أن إرهابيا تونسيا عاد إلى أرض الوطن عبر رحلة جوية على متن الخطوط التركية، دون اتباع الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها في مثل هذه الحالات.وقال " يبدو أن أطرافا فاعلة داخل وزارة الداخلية قد سهلت دخول أحد الارهابيين مقصرة تقصيرا متعمدا في اتخاذ ما يستوجبه الأمر من اجراءات أمنية تجاه كل مشتبه به، وأن الأمر أعمق من الاشتباه "عندما نعلم أن السلطات التونسية تعلم مسبقا بترحيله من تركيا إلى تونس على متن التركية عبر الرحلةTK0663وعلى المقعد J36 ".وأضاف قائلا "إنه الإرهابي جمال الريحاني الصادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش والمحكوم عليه بالسجن في تركيا قبل ترحيله إلى تونس".وتساءل مستنكرا " هل باتت حدودنا و امننا وسيادتنا مستباحة؟ كم من ارهابي دخل بهاته الطريقة ؟برا وبحرا وجوا؟".