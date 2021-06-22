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النائب بدر الدين القمودي يتّهم وزارة الداخلية بتسهيل دخول عنصر ارهابي الي تونس

Publié le Mardi 22 Juin 2021 - 11:27 قراءة: 0 د, 44 ث
اتّهم الثلاثاء 22 جوان رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، النائب بدر الدين القمودي، وزارة الداخلية بتسهيل دخول ارهابي الي تونس قادم من تركيا.

وأفاد القمودي أن إرهابيا تونسيا عاد إلى أرض الوطن عبر رحلة جوية على متن الخطوط التركية، دون اتباع الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها في مثل هذه الحالات.


وقال " يبدو أن أطرافا فاعلة داخل وزارة الداخلية قد سهلت دخول أحد الارهابيين مقصرة تقصيرا متعمدا في اتخاذ ما يستوجبه الأمر من اجراءات أمنية تجاه كل مشتبه به، وأن الأمر أعمق من الاشتباه "عندما نعلم أن السلطات التونسية تعلم مسبقا بترحيله من تركيا إلى تونس على متن التركية عبر الرحلةTK0663وعلى المقعد J36 ".

وأضاف قائلا "إنه الإرهابي جمال الريحاني الصادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش والمحكوم عليه بالسجن في تركيا قبل ترحيله إلى تونس".

وتساءل مستنكرا " هل باتت حدودنا و امننا وسيادتنا مستباحة؟ كم من ارهابي دخل بهاته الطريقة ؟برا وبحرا وجوا؟".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 227990

Bensa94  (France)  |Mardi 22 Juin 2021 à 12h 21m |           
Il s’agit de Jamal Rihani contre lequel plusieurs avis de recherche en tunisie avaient été émis et qui avait été condamné à la prison en Turquie avant son expulsion vers la Tunisie ».

BenMoussa  ()  |Mardi 22 Juin 2021 à 11h 04m |           
ألا يمكن ان يكون جاسوسا تونسيا وقع ترحيله من تركيا وعاد لقاعدته
لماذا يقع إلقاء القبض عليه ؟ !
ام يريد النائب ان يقع اعلامه بكل خفايا وملفات الامن
ما هذه السخافات !



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