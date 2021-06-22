وزير الصحة: الأكسيجين متوفر بالكميات اللازمة

30% من التونسيين لهم مناعة ضد كورونا والسلالة البريطانية هي المهيمنة حاليا'

الأكسيجين متوفر بالكميات اللازمة

أكّد وزير الصحة فوزي المهدي في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، أن سبب ''الانتكاسة'' في محاربة فيروس كورونا في عدد من الولايات هو عدم الالتزام بالاجراءات وعدم تطبيقها من خلال مواصلة التظاهرات والتجمعات والاعراس والمآتم.وأضاف أن اللجنة العلمية تقدم المقترحات ولكنها ليست هي الجهة التي تسهر على احترامها، مشيرا إلى انه تقرر اضافة 18 مركز تلقيح جديد في عديد من المعتمديات التي تشهد نسبة تسجيل مرتفعة واذا توفرت كميات هامة من التلاقيح سيتم تعميم التلاقيح في مراكز الصحة الاساسية وفي الصيدليات.ونفى الوزير وجود اي معلومة الى حد الان عن وجود السلالة الهندية في تونس رغم ان المؤشرات تدل على وجود سلالات جديدة، وقد تم تكثيف التقطيع الجيني لمعرفة هذه السلالات.وأكد الوزير أن نسبة تقصي فيروس كورونا في تونس تعتبر محترمة.وكشف المهدي أن نتائج دراسة تم إنجازها بينت أن 30 بالمائة من التونسيين لهم مناعة ضد فيروس كورونا.من جهة أخرى بين وزير الصحة أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغ 29 بالمائة وهي نسبة مرتفعة.وشدد وزير الصحة على أن الأكسيجين متوفر بالكميات اللازمة ولا يوجد أي مشكل في عمليات التزويد.وقال الوزير إن الأكسيجين متوفر مخصص للمصابين في الصف الأول وللمرضى بمنازلهم.