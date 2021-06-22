بولبابه سالم لقناة الحوار التونسي: ألا تستحق القيروان اجتماعا لمجلس الأمن القومي ؟

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامج تونس اليوم الذي تقدمه الاعلامية مريم بالقاضي أن ما يحدث في القيروان مأساة .. و تساءل عن عدم اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي لتدارس تفاقم الوضع الوبائي في القيروان و بعض ولايات الشمال الغربي ... و دعا بولبابه سالم الى تسخير كل الامكانيات بما فيها المصحات الخاصة لمواجهة الكارثة الصحية .وكان والي القيروان محمد بورقيبة أكد يوم أمس ي تدخل هاتفي على اذاعة شمس أن المعدل اليومي للوفيات بالقيروان يتراوح بين 5 و7 حالات لمصابين بكوفيد 19 أعمارهم تتراوح بين 60 و75 سنة.ووصف الوالي الوضع الوبائي في الجهة بالصعب، مبينا أن المستشفيات بلغت طاقة استيعابها القصوى.وأضاف أن المستشفى العسكري الميداني الذي تم تركيزه هو بطاقة 12 سرير إنعاش و6 أسرة أكسيجين، مشيرا إلى أن هذه الطاقة قابلة للترفيع.