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في لقائه لطفي زيتون... رئيس الدولة يؤكد انه ''لا يوزّع صكوك الوطنية ولا ينزعها عن أحد''

Publié le Mardi 22 Juin 2021 - 06:53 قراءة: 0 د, 48 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر يوم الاثنين 21 جوان 2021 بقصر قرطاج، لطفي زيتون.

ومثّل هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية فرصة لتباحث الأوضاع العامة في البلاد، وإثارة بعض القضايا السياسية والإجتماعية والقانونية.


كما كانت هذه المحادثة وفق نفس البلاغ مناسبة لرفع بعض الإلتباسات، ومنها خاصة أن رئيس الدولة لا يوزّع صكوك الوطنية ولا ينزعها عن أحد، بل أشار في مختلف محادثاته إلى أنه حتى يكون الحوار وطنيا يجب أن يشارك فيه ممثلون عن الشباب من كلّ أنحاء الوطن.


وكان الرئيس قيس سعيّد قال خلال اجتماع عقده يوم 15 جوان الجاري ، مع عدد من رؤساء الحكومات السابقة ورئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي "إن الحوار السابق الذي كان يوصف بأنه وطني، لا هو بحوار ولا هو وطني"، مضيفا "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال .. ألا بئس ما خططوا وبئس ما فعلوا".



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 227976

BenMoussa  ()  |Mardi 22 Juin 2021 à 10h 41m |           
هذا البلاغ يظهر لنا حقيقة أخرى عن قيس سعيد كنا نجهلها وهي تعامله بالصكوك
فهو يرى كرئيس جمهورية ان من واجبه توزيع صكوك الرضاء والغفران على من ينقاد له وصكوك العصيان والخيانة على من لا يقدس الرئيس الأوحد
فالحمد لله الذي يكشف لنا حقائق وخفايا من يخدعنا على ألسنتهم

Toucom  ()  |Mardi 22 Juin 2021 à 07h 14m |           
"قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا" . صدق الله العظيم.

Aziz75  (France)  |Mardi 22 Juin 2021 à 07h 06m |           
ليس لك أي أدنى إحترام للشعب ،و تستعمله كأدات لمزيد تقسيم البلاد. هناك قانون ،هناك دستور،عليك أن تكون مثلا يحتذى به. سيد الخلق، صلى الله عليه وسلم، قال :سيد القوم خادمهم. و لنا في توتس مثل شعبي، ما تربي في ولادك كان الكبير. أنت الكبير، ،لذا كن عبرة للبقية من فظلك، و كف عنا الكلام الفارغ و المماطلات البيزنطية.

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 22 Juin 2021 à 06h 50m |           
على راي الرئيس السابق :
انا فهمتكم ....
والله مسالة تنازع الاختصاصات بين السلطات التشريعية و القضائية و التنفيذية ليست مطروحة الا في ذهن رئيس الجمهورية و ما فتئ في كل مرة يدرسنا غصبا عنا و غصبا عن ضيوفه الكرام مثل سي لطفي زيتون حول هذه المسالة
وما الاقفال التي يتحدث عنها الا ضمانات دستورية جوبه بها هو اولا كي لا يحيد بالسلطة الى الاستبداد
لقد سئمنا هذه التدخلات فرفقا بنا كشعب وان كنتم واثقين مما تدعوننا اليه فبادروا بانتخابات سابقة لاوانها تشريعية و رئاسية عسى ان يكف هذا الصداع المؤرق



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