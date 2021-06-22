في لقائه لطفي زيتون... رئيس الدولة يؤكد انه ''لا يوزّع صكوك الوطنية ولا ينزعها عن أحد''

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر يوم الاثنين 21 جوان 2021 بقصر قرطاج، لطفي زيتون.
ومثّل هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية فرصة لتباحث الأوضاع العامة في البلاد، وإثارة بعض القضايا السياسية والإجتماعية والقانونية.
كما كانت هذه المحادثة وفق نفس البلاغ مناسبة لرفع بعض الإلتباسات، ومنها خاصة أن رئيس الدولة لا يوزّع صكوك الوطنية ولا ينزعها عن أحد، بل أشار في مختلف محادثاته إلى أنه حتى يكون الحوار وطنيا يجب أن يشارك فيه ممثلون عن الشباب من كلّ أنحاء الوطن.
وكان الرئيس قيس سعيّد قال خلال اجتماع عقده يوم 15 جوان الجاري ، مع عدد من رؤساء الحكومات السابقة ورئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي "إن الحوار السابق الذي كان يوصف بأنه وطني، لا هو بحوار ولا هو وطني"، مضيفا "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال .. ألا بئس ما خططوا وبئس ما فعلوا".
ومثّل هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية فرصة لتباحث الأوضاع العامة في البلاد، وإثارة بعض القضايا السياسية والإجتماعية والقانونية.
كما كانت هذه المحادثة وفق نفس البلاغ مناسبة لرفع بعض الإلتباسات، ومنها خاصة أن رئيس الدولة لا يوزّع صكوك الوطنية ولا ينزعها عن أحد، بل أشار في مختلف محادثاته إلى أنه حتى يكون الحوار وطنيا يجب أن يشارك فيه ممثلون عن الشباب من كلّ أنحاء الوطن.
وكان الرئيس قيس سعيّد قال خلال اجتماع عقده يوم 15 جوان الجاري ، مع عدد من رؤساء الحكومات السابقة ورئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي "إن الحوار السابق الذي كان يوصف بأنه وطني، لا هو بحوار ولا هو وطني"، مضيفا "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال .. ألا بئس ما خططوا وبئس ما فعلوا".
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