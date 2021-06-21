قسمي الأحلى: الفكرة والرؤية

الأناضول -

تعمل جمعية "الشارع فن" ضمن رؤية واستراتيجية محكمة واضحة المعالم تؤمن نجاح مناشطها الفنية والتربوية والتشكيلية والموسيقية والمسرحية والأدبية منذ تأسيسها سنة2006 ومن هنا كانت مشاريعها تتقاطع مع الطفل رجل الغد ومحور العملية الفنية والتشاركية لقسمي الأحلى والذي أطلقه متحف العمارة والتراث بباريس وانجزت الجمعية من 2012إلى2020 9اقسام بأربع ولايات وهي بنزرت وتونس والقيروان وصفاقس وقد استفاد من هذه التجربة 3000طفل و200مدرس و30حرفي و10شركات مقاولة و4 معاهد هندسة معمارية وتصميم و100طالب و25استاذ.وفي حلقة ثانية تم اختيار 3 جمعيات لمواصلة هذا المشروع النوعي جمعية فريقيا للاستراتيجيات بجندوبة وجمعية برج السدرية بتونس وجمعية صوت الطفل الريفي بمدنين أين تمت استضافتهم بمقر الجمعية بالمدينة العتيقة طيلة5 أيام وأمنوا لهم فقرات لامست كل الإشكاليات التي سترافق انجاز المشروع من ثقافة الطفل وعميات التواصل والمسألة المالية والمعمارية والتعرف على البروتوكول المصاحب لقسمي الأحلى والموزع على 15 بند من اختيار المدرسة حتى تشغيل الفضاء عبر تقديم مهارات فنية مرورا بالحصول على التراخيص وعمل الورشات واختيار المهندسين والتخطيط للأشغال وتنفيذها مع زيارات ميدانية لمدرسة باب سويقة ومدرسة نهد المر .كل هذا مع التركيز على تنمية ملكات التخيل وتحسين المهارات السلوكية كما ستوفر هذه التجربة للأطفال المستفيدين ثقافة حقوقية ومواطنية يتدرب الطفل على ممارسة حقه الانتخابي متقاطعا مع حقوقه وواجباته التي تؤمنها له مجلة حماية الطفل والعمل على تركيز المعطى التشاركي مع كل مكونات المشروع وبعده تنتطلق فعاليات تنشيط القسم فنيا وأدبيا ومسرحيا وتشكيليا عبر نوادي تستدعى في كل مرة الفنانيين التشكيليين وأدباء الجهة والمسرحيين وغيرهم ومن هنا يكون المشروع قد تشكلت معالمه وعلى الجمعيات بالتنسيق مع المؤسسة التربوية انجاز محطات قارة لتنشيط الأطفال وتفجير طاقاتهم في عوالم الفنون التشكيلية –الفنية أو الأدبية المرتبطة بفنون الأدب والقول لقسمي الأحلى ويعتبر بوابة للمستفيدين لولوج عوالم جديدة فيها النشاط الحركي والرمزي ويتدرب على روح الاختلاف ونبذ العنف وقبول الآخر.