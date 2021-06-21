شفيق جراية يدخل في اضراب جوع بسجن المرناقية

دخل شفيق جراية اليوم الاثنين في اضراب جوع بسجن المرناقية وذلك لأسباب متكررة من السنة الفارطة أهمها عدم تمكينه من قبل ادارة السجن من قارورة أوكسيجين بعد أن أصبح يعاني من ضيق في التنفس ليلا منذ أربعة أيام ، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عنه المحامي فيصل الجدلاوي في تصريح لداذاعة ديوان أف أم .وأوضح المصدر ذاته أن صحة منوبه أضحت مهددة بالخطر لأن العملية تكررت في أكثر من مناسبة لافتا الى أن اضراب الجوع يأتي احتجاجا على تعسف ادارة السجن في الاستجابة لمطلب منوبه في تمكينه من قارورة أوكسيجين ليتمكن على الأقل من تجاوز هذه الأزمة الصحية .وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي أصدرت حكما يقضي ب10 سنوات سجنا في حق رجل الأعمال شفيق الجراية وذلك على خلفية القضايا المرفوعة ضده المتعلقة بتدليس عقود أملاك مصادرة منذ سنة 2011.