الوضع الوبائي حسب نسب الإصابات لكل 100000 ساكن خلال الأربعة عشرة يوما الأخيرة

نشرت وزارة الصحة توزيع نسب الاصابات حسب الولايات لكل 100000 ساكن خلال الاربعة عشر الايام الاخيرة، علما وانّ نسبة الانذار المرتفعة جدّا تقدّر بـأكثر من 100 حالة لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الانذار المرتفع بين 50 و100 لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الانذار المتوسّط بين 10 و50 حالة لكلّ 100 الف ساكن.



وتذكّر وزارة الصحة كافة المواطنات والمواطنين بضرورة التقيّد بالاجراءات الوقائيّة وتطبيق البروتوكولات الصحية قصد التحكّم في نسق انتشار الفيروس وكسر حلقات العدوى.



