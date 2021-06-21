انطلاق العمل بالمستشفى الميداني العسكري بالقيروان

في إطار دعم جهود الصحة العمومية لمجابهة فيروس كورونا الذي يشهد انتشارا بولاية القيروان، تولت مصالح الصحة العسكرية يوم أمس تركيز المستشفى الميداني العسكري في وقت قياسي لينطلق في تقديم خدماته صبيحة اليوم لفائدة أهالي ولاية القيروان.ووفق بلاغ لوزارة الدفاع, يحتوي المستشفى الميداني على وحدة للفرز وأخرى للتقصي للفيروس و14 سرير إنعاش مجهزّ، 8 منهم متواجدة بالمستشفى الميداني بالقاعة المغطاة، إضافة إلى 8 أسرة أوكسجين، فضلا عن توفير سيارة إسعاف عسكرية بكامل تجهيزاتها رابضة على عين المكان.كما تم تعزيز المستشفى الميداني التابع للصحة العمومية بفريق طبي وشبه طبي عسكري.ويذكر أنه بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، تم يوم 02 جوان 2021 تركيز المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية بمركز مخبر الوسيط بالجهة حيث ساهم في الرفع من عدد التحاليل لتقصّي حالات الكورونا المشتبهة بالجهة بحساب 150 تحليل يوميا وبلغ عدد التحاليل إلى حد هذا اليوم 4163 تحليل.