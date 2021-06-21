كمال بن مسعود: دعوة الرئيس للخروج على دستور 2014 إنقلاب دستوري

قال أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود ، اليوم الإثنين 21 جوان 2021 ، أنه لا يمكن عملياً تعديل دستور 1959 كما أشار لذلك نور الدين الطبوبي على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد.وأفاد بن مسعود أن "تعديل دستور 1959 لا يمكن لأنه قانون في عداد الموتى وقد إنتهى بمرسوم ولا يمكن تعديله لكن رئيس الجمهورية خبير في القانون لا يمكن أن تفوته هاته التفصيلات وبالتالي فأنا أرجح أن مقصده هو تعديل دستور 2014 بروح دستور 1959".