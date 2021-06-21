   Warda - العيون السود  

كمال بن مسعود: دعوة الرئيس للخروج على دستور 2014 إنقلاب دستوري

Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 16:48 قراءة: 0 د, 24 ث
قال أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود ، اليوم الإثنين 21 جوان 2021 ، أنه لا يمكن عملياً تعديل دستور 1959 كما أشار لذلك نور الدين الطبوبي على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأفاد بن مسعود أن "تعديل دستور 1959 لا يمكن لأنه قانون في عداد الموتى وقد إنتهى بمرسوم ولا يمكن تعديله لكن رئيس الجمهورية خبير في القانون لا يمكن أن تفوته هاته التفصيلات وبالتالي فأنا أرجح أن مقصده هو تعديل دستور 2014 بروح دستور 1959".





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227950

BenMoussa  ()  |Lundi 21 Juin 2021 à 17h 31m |           
حامي الدستور كما يصف نفسه يدعو لتوقيف العمل بالدستور وابداله بنسخة بالية ثار الشعب ضدها واستبعدها



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 21 جوان 2021|10 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:13 12:28 05:01 03:08
27°
 40° % 50 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
40°-2432°-2331°-2432°-2339°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Macédoine - Pays bas
  17h00: Ukraine - Autriche
  20h00: Russie - Danemark
  20h00: Finlande - Belgique
  • Avoirs en devises
    21426,6

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,31550 DT        1$ =2,82634 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   1475,6 MDT