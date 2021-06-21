وزيرة العدل بالنيابة تلتقي مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتونس

تحادثت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان صباح اليوم مع ناتالي أنجيبو مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتونس ( U N O P S ) ، وقد مثّل اللقاء وفق بلاغ الوزارة مناسبة لاستعراض ومتابعة تنفيذ مختلف مشاريع البنية التحتية و المشاريع المتعلّقة بدعم وتطوير المنظومة الإعلامية الخاصة بوزارة العدل، حيث تم التطرق إلى تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية سواء التي اكتمل انجازها ، على غرار مشروع بناء مقر المحكمة الابتدائية بنابل ومشروع إعادة تأهيل مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج و مشروع إعادة تأهيل المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل، أو المشاريع التي تتواصل أشغال إنجازها وشارفت على الانتهاء كمشروع إعادة تأهيل وتوسعة سجن الهوارب بالقيروان و مشروع إعادة تأهيل مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت ومشروع إعادة تأهيل سجن النساء بمنوبة ومشروع إعادة تأهيل مركز الاحتفاظ ببوشوشة .



إلى جانب التوقف عند مشاريع دعم المنظومة الإعلامية عبر توفير التجهيزات أو التطبيقات الإعلامية والممولة في جزء منها من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء أو في إطار دعم من الولايات المتحدة الأمريكية.



