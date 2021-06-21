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والي القيروان: تسجيل بين 5 و7 وفيات يوميا ولا صحة للأرقام المتداولة

Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 13:44 قراءة: 0 د, 29 ث
اعتبر اليوم الإثنين 21 ماي 2021 والي القيروان محمد بورقيبة، الأرقام المتداولة بخصوص عدد الوفيات في الجهة جرّاء فيروس كورونا والتي تتحدث عن تسجيل بين 15 و20 حالة وفاة يوميا، تهويلا.

وفي تدخل هاتفي على اذاعة شمس، أكد محمد بورقيبة أن المعدل اليومي للوفيات بالقيروان يتراوح بين 5 و7 حالات لمصابين بكوفيد 19 أعمارهم تتراوح بين 60 و75 سنة.


ووصف الوالي الوضع الوبائي في الجهة بالصعب، مبينا أن المستشفيات بلغت طاقة استيعابها القصوى.

وأضاف أن المستشفى العسكري الميداني الذي تم تركيزه هو بطاقة 12 سرير إنعاش و6 أسرة أكسيجين، مشيرا إلى أن هذه الطاقة قابلة للترفيع.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227941

Observateur  (Canada)  |Lundi 21 Juin 2021 à 15h 23m |           
عدد بين 5 و 7 يوميا يعتبر مهول في حد ذاته



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