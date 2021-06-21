   Wael Kfouri - يا ظلي يا روحي  

فظيع... أب يعتدي جنسيا على طفله البالغ من العمر 3 سنوات

Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 12:33 قراءة: 0 د, 18 ث
كشف الاثنين 21 جوان، الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر غنيمي أن النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بكهل في العقد الرابع من العمر من أجل تهمة الاعتداء الجنسي على ابنه البالغ من العمر 3 سنوات.

وأفاد الغنيمي في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم، أنه تم الاحتفاظ بالأب بعد الشكاية التي تقدمت بها الأم للفرقة المختصة لمقاومة العنف ضد المرأة والطفل بسوسة.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 227932

Abid_Tounsi  (United States)  |Lundi 21 Juin 2021 à 14h 09m |           
لا شك أنه مريض أو معتوه، فلا فائدة في نشر مثل هذه الأخبار التي تساهم في نشر الرذيلة.

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 21 Juin 2021 à 13h 33m |           
الحاكم مسيّب الماء على البطيخ. وكل حاجة تظهر جديدة وفيها مس من الأخلاق الحميدة متسبّب فيها الحاكم. وكان الحاكم ياخذ قرار باش يحارب الفساد والانحلال الأخلاقي توّا البلاد تنظاف وماعادش نسمعو بالمصائب هذه. والحاكم هوما الساهرين على القضاء والأمن والحكومة ومجلس النواب والرئيس وكل من له سلطة في البلاد.

Tounsimuslim2014  (Tunisia)  |Lundi 21 Juin 2021 à 11h 41m |           
واضح انه مريض، لذا يستحسن عدم نشر اخبار كهذه فقط من أجل البوز



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