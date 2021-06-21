فظيع... أب يعتدي جنسيا على طفله البالغ من العمر 3 سنوات

كشف الاثنين 21 جوان، الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر غنيمي أن النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بكهل في العقد الرابع من العمر من أجل تهمة الاعتداء الجنسي على ابنه البالغ من العمر 3 سنوات.



وأفاد الغنيمي في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم، أنه تم الاحتفاظ بالأب بعد الشكاية التي تقدمت بها الأم للفرقة المختصة لمقاومة العنف ضد المرأة والطفل بسوسة.







