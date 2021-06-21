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انقطاع فجئي للكهرباء في القيروان: الستاغ تعتذر وتوضح

Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 10:16 قراءة: 0 د, 56 ث
على اثر الانقطاع الفجئي للتيار الكهربائي الذي شهدته مدينة القيروان عشية يوم الأحد 20 جوان 2021، في حدود الساعة الثامنة مساء، بينت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن هذا الانقطاع كان نتيجة عطل فني طرأ على مستوى محول كهربائي بجهة الغابات التابعة لمعتمدية القيروان الشمالية نتيجة حادث عرضي مرده اصطدام طائر بعنصرين مشحونين ( 2 phases) وهو ما استوجب التدخل السريع لكافة وحدات الشركة بالجهة، حيث سخرت الشركة كافة مجهوداتها وإمكانياتها لتلافي هذا العطب وإرجاع لأمور إلى نصابها في وقت وجيز.

هذا وقد بدأ إرجاع التيار الكهربائي تدريجيا بعد بضع دقائق من الانقطاع ليتم تسجيل استقرار شبه كلي في شبكة التيار الكهربائي بالجهة بلغ 95% ابتداء من الساعة الثامنة و 12 دقيقة مساءا.


وقدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اعتذرها عن هذا الحادث العرضي، وأكدت تسخيرها لكافة طاقاتها البشرية وإمكانياتها اللوجستية من أجل تأمين هذا المرفق العمومي في أفضل الظروف.

كما دعت الشركة كافة المؤسسات الحيوية بجهة القيروان وبمختلف جهات البلاد وخاصة منها المؤسسات الصحية والمستشفيات بضرورة صيانة مولداتها الخاصة لتلافي أية اضرار قد تنجر عن الانقطاعات الفجئية للكهرباء والخارجة عن نطاق الشركة في هذه الفترة الحساسة التي تعيش على وقعها البلاد في ظل الأزمة الصحية الحادة جراء انتشار فيروس كورونا.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227923

Observateur  (Canada)  |Lundi 21 Juin 2021 à 10h 15m |           
مهزلة سبيطارات بلاش
groupe électrogène
بنية تحتية صحية ما تجي شيء



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