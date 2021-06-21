   Maher Attar - اجري يا موج  

سنية الدّهماني: الّي تعمل فيه عبير موسي"كاراكوز"... و "ضحكولها تمدّت على طولها"

Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 09:21 قراءة: 0 د, 45 ث
قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تحولت الى "كاراكوز" حقيقي بسبب طريقة حديثها وتهديداتها.
وقالت سنية الدهماني " يبدو ان مريدي عبير يريدون مثل هذه الخطب الشعبوية .. مضيفة أنها عملت بالمثل الشعبي .. ضحكولو تمد على طولو....
من جانبه قال برهان بسيس " ان عبير موسي اختارت اليوم "النكتة" واعادة خطاب الرئيس لكسب الانصار"...


وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تحدّثت السبت 19 جوان، عن الحوار الوطني وسخرت من تراجع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الحوار بعد موافقته.
وقالت ساخرة "بعد ما كلّموه الكتلة هاذيكا دار في الحياصة وكلم الطبوبي قالّو ، يا سي نور الدين اللحظة لم تأتي بعد... تغيرت المعطيات أيها الطبوبي ولن أقبل الا برحيل كامل الحكومة والا سأطلق الصواريخ".
وتابعت عبير موسي ساخرة من تصريحات قيس سعيد بخصوص الصفقات والغرف المظلمة ومحاولة اغتياله وسط ضحك انصارها.





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