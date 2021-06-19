قرمبالية: ثلاثيني يغتصب جارته العجوز في حضور زوجها الكفيف

قال مصدر أمني مسؤول لاذاعة موزاييك إن أعوان منطقة الأمن الوطني بقرمبالية تمكنت ظهر اليوم من ايقاف شاب في الثلاثين من العمر قام باقتحام منزل جارته الستينية واغتصابها بوجود زوجها الكفيف في المنزل.



وقال ذات المصدر إن المعطيات الأولية تفيد أن المتهم عاد فجرا من سهرة خمرية واقتحم منزل جارته واغتصبها.



ووفق ذات المصدر فقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه.



المصدر - موزاييك



