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العباسي لسعيّد: ''من أنت لتوزع صكوك الوطنية ... وكان عندك دوسيات خرّجهم''

Publié le Samedi 19 Juin 2021 - 08:24 قراءة: 1 د, 1 ث
استنكر الأمين العام السابق حسين العباسي في برنامج ''هل من إجابة'' على قناة قرطاج + تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص الحوار الوطني الذي قاده الرباعي الراعي للحوار والذي اعتبره سعيّدا ''لا هو حوار ولم يكن وطنيا على الإطلاق".

وقال العباسي متوجها بالحديث لقيس سعيّد: '' من أنت لتوزع صكوك الوطنية وإن كان لديك ما يثبت كلامك تحدّث علنا وورينا الي عندك وري الشعب التونسي اش عندك، أو تعتذر حالا.




وكان الرئيس قيس سعيّد قال خلال اجتماع عقده يوم 15 جوان الجاري، مع عدد من رؤساء الحكومات السابقة ورئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي "إن الحوار السابق الذي كان يوصف بأنه وطني، لا هو بحوار ولا هو وطني"، مضيفا "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال .. ألا بئس ما خططوا وبئس ما فعلوا".

وقد صدرت يوم الخميس، خلال انعقاد الهيئة الادارية للإتحاد العام التونسي للشغل، تصريحات متشنجة لأعضاء من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، إزاء تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص موقفه من الحوار الوطني لسنة 2013.


وإعتبرت تلك القيادات أن تصريح الرئيس "فيه إساءة للإتحاد ولقياداته ورموزه وشركائه الذّين أداروا الحوار الوطني الذي جنّب تونس حمام دم".



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