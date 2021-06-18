محسن مرزوق رافعا مجموعة من اللافتات: المنظومة الحالية منظومة استعمار داخلي

وصف الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في مداخلة على قناة التاسعة المنظومة الحالية بأنها منظومة استعمار داخلي.وأضاف محسن مرزوق رافعا مجموعة من اللافتات " يجب إنهاء المنظومة الحالية والمرور نحو استفتاء لتكريس نظام رئاسي ديمقراطي وهو عنوان الجمهورية الثالثة".وتابع مرزوق " لا يمكن ترقيع المنظومة الحالية لانها لا تسمح للشعب التونسي بتقرير مصيره".