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محسن مرزوق رافعا مجموعة من اللافتات: المنظومة الحالية منظومة استعمار داخلي

Publié le Vendredi 18 Juin 2021 - 22:40 قراءة: 0 د, 19 ث
وصف الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في مداخلة على قناة التاسعة المنظومة الحالية بأنها منظومة استعمار داخلي.
وأضاف محسن مرزوق رافعا مجموعة من اللافتات " يجب إنهاء المنظومة الحالية والمرور نحو استفتاء لتكريس نظام رئاسي ديمقراطي وهو عنوان الجمهورية الثالثة".
وتابع مرزوق " لا يمكن ترقيع المنظومة الحالية لانها لا تسمح للشعب التونسي بتقرير مصيره".




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