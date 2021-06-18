حمة الهمامي: المنظومة القائمة يجب أن ترحل بنزول مئات الالاف الي الشارع ‎

شدد الجمعة 18 جوان، الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي على ضرورة إسقاط المنظومة القائمة لإنقاذ البلاد.وقال خلال مشاركته في مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة " ليس لدينا الا الشارع والمقاومة وهذه المنظومة يجب أن ترحل ولن ترحل الا بنزول مئات الالاف الي الشارع".وكان عشرات الشبان تظاهروا عشية يوم الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، بصورة سلمية، ودون مواجهات مع قوات الأمن، في نطاق سلسلة من التحركات للتنديد ب"العنف الأمني"، دعت إليها جمعيات وأحزاب يسارية، إثر مقتل شاب في ظروف غامضة وتعنيف آخر وتجريده من ملابسه في منطقة سيدي حسين بالعاصمة، وللدعوة لاستكمال التحقيقات ومنع الإفلات من العقاب للمتجاوزين في المنظومة الأمنية.