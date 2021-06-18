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ماهر مذيوب يقدم باقة ورود للاعلامية في اي اف ام خلود والأخيرة تقبل اعتذاره‎

Publié le Vendredi 18 Juin 2021 - 16:30 قراءة: 0 د, 28 ث
قدم النائب ماهر مذيوب لفريق برنامج" 90 دقيقة" باقة ورود ، اليوم الجمعة 18 جوان 2021.
وخص مذيوب مقدمة البرنامج خلود المبروك بكلمات إعتذار بعد سوء التفاهم الذي حدث في آخر إستضافة له بالبرنامج .
وعبرت مقدمة البرنامج خبود عن امتنانها لحركة النائب عن حركة النهضة معتبرة ما حدث لا يعدو عن مجرد سوء تفاهم .


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