ماهر مذيوب يقدم باقة ورود للاعلامية في اي اف ام خلود والأخيرة تقبل اعتذاره‎

قدم النائب ماهر مذيوب لفريق برنامج" 90 دقيقة" باقة ورود ، اليوم الجمعة 18 جوان 2021.
وخص مذيوب مقدمة البرنامج خلود المبروك بكلمات إعتذار بعد سوء التفاهم الذي حدث في آخر إستضافة له بالبرنامج .
وعبرت مقدمة البرنامج خبود عن امتنانها لحركة النائب عن حركة النهضة معتبرة ما حدث لا يعدو عن مجرد سوء تفاهم .
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وخص مذيوب مقدمة البرنامج خلود المبروك بكلمات إعتذار بعد سوء التفاهم الذي حدث في آخر إستضافة له بالبرنامج .
وعبرت مقدمة البرنامج خبود عن امتنانها لحركة النائب عن حركة النهضة معتبرة ما حدث لا يعدو عن مجرد سوء تفاهم .
اقرأ أيضا: على المباشر، الصحفية بإذاعة اي أف ام تغضب وتقطع الحوار مع ماهر مذيوب بعد ان دعاها الي "مراجعة دروسها"
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